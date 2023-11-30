Азербайджан и Армения утвердят Положение о совместной деятельности комиссий по делимитации

Азербайджан и Армения договорились о начале работ по утверждению проекта Положения о совместной деятельности соответствующих комиссий двух стран по делимитации госграницы.

Азербайджан и Армения договорились о начале работ по утверждению проекта Положения о совместной деятельности соответствующих комиссий двух стран по делимитации госграницы.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, решение было принято по итогам 5-й встречи Государственной комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

В министерстве отметили, что стороны также договорились об интенсификации встреч между двумя комиссиями.

Напомним, что 30 ноября на границе между Азербайджаном и Арменией состоялась пятая по счету встреча комиссий под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна.