​Азер Гасымов: Напечатанные в израильских газетах материалы клеветнического характера об Азербайджане – не что иное, как абсурд

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Пресс-секратерь президента Азербайджана Азер Гасымов дал интервью АзерТАдж. Report предлагает это интервью:

- Азер муаллим, в израильских органах печати периодически публикуются враждебные материалы против Азербайджана. Недавно в таких ведущих газетах страны, как "Jerusalem Post", а также "Haaretz", были напечатаны абсолютно необоснованные, полные клеветы статьи, связанные с нашей страной. Учитывая отношения между правительством и средствами массовой информации в Израиле, это можно расценивать как исполнение официального заказа. Хотелось бы узнать Ваше отношение к этому.

- Да, как вы отметили, в последнее время в израильских медиа периодически публикуются такого рода статьи, связанные с Азербайджаном. Действительно, учитывая отношения между правительством и медиа в Израиле, приходишь к такому выводу, что все это неслучайно. В частности, отсутствие всякой реакции со стороны официальных структур в связи с такими материалами дает основание считать, что это носит характер официального заказа.

Что касается статей, опубликованных в газетах "Haaretz" и "Jerusalem Post", хочу отметить, что эти абсолютно далекие от журналистской этики материалы клеветнического характера – не что иное, как абсурд. Такие статьи, несомненно, финансируются силами, ведущими в последнее время антиазербайджанскую кампанию, и полностью носят заказной характер. Эти статьи, якобы преследующие цель защитить права Хадиджи Исмайловой, по сути, являются не чем иным, как очернением происходящих в Азербайджане процессов общего развития. Было бы хорошо, если бы авторы данных статей обратили внимание на нарушение в своих странах прав человека, свободы слова и совести, демократических принципов, в целом, и другие негативные факты.

По сути, в самом Израиле положение, связанное с деятельностью журналистов, - плачевное. Если обратить внимание на отчеты международных организаций, то можно убедиться в том, что регулярно отмечаются факты жестокого обращения силовых структур Израиля с журналистами, их ареста и избиения. Приведем события только этого года.

7 марта 2014 года при покушении на представителя агентства "France Press" сотрудники силовых структур довольствовались лишь наблюдением за этим. 11 марта 2014 года силовые структуры не позволили журналистам проводить съемки демонстрации и открыли по ним огонь. По сообщению "Associated Press", в тот же день было совершено покушение на жизнь двух журналистов, пытавшихся снять протесты в Иерусалиме. Жестоко были избиты сотрудники "Reuters" и "Associated Press".

К этому можно добавить факты частого применения в Израиле цензуры к печати, ограничения свободного передвижения журналистов. Интересно, что согласно Всемирному индексу свободы печати Израиль опустился с 36 места в 2004 году на 112-е в 2013-м. Регулярно распространяется информация о том, что в высших эшелонах власти в стране имеют место серьезные факты коррупции. Лишение граждан в Израиле равных возможностей, в том числе возможности получения образования, факты социальной дискриминации также являются проблемами, вызывающими серьезную обеспокоенность общества.

Считаю, что авторы этих статей и те, кто стоит за этими материалами, по сути, серьезно подрывают международный имидж самого Государства Израиль. Правительство Израиля всегда заявляет, что старается наладить отношения доброго сотрудничества с Азербайджаном. Заказчики этих статей, вне всякого сомнения, поставили цель подорвать израильско-азербайджанские отношения. Это – силы, которые и видеть не хотят укрепляющейся позиции Азербайджана на международной арене, больших успехов, достигнутых им в области обеспечения демократии, его традиций толерантности и мультикультурализма, которые могут служить примером для многих стран.

Азербайджан осуществляет независимую внешнюю политику и строит со всеми государствами, за исключением агрессивной Армении, успешные отношения, основанные на принципах взаимного уважения. А это, в свою очередь, вызывает серьезную озабоченность сил, стоящих за вышеупомянутыми статьями. Им следует знать, что подобные попытки являются не чем иным, как пустой химерой.