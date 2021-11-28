Ашхабадская декларация: Освобождение оккупированных территорий Азербайджана приведет к прочному миру и экономическому прогрессу

"Мы верим, что освобождение оккупированных территорий Азербайджана приведет к прочному миру и экономическому прогрессу в Кавказском регионе».

"Мы верим, что освобождение оккупированных территорий Азербайджана приведет к прочному миру и экономическому прогрессу в Кавказском регионе».

Как передает Report, об этом говорится в итоговой декларации 15-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде, Туркменистан.

В заявлении поздравляется правительство и народ Азербайджана с освобождением оккупированных территорий и восстановлением территориальной целостности страны.

Также подчеркивается важность установления добрососедских отношений в кавказском регионе.

Отмечается, что страны-члены ОЭС изучат возможность инвестирования в проекты реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана.

Тот факт, что принятых в рамках Организации экономического сотрудничества, есть фраза "коридор в документах, подписанных лидерами Азербайджана, России и Армении», является ярким примером успешного продвижения и внедрения Зангезурского коридора в регионе ОЭС.