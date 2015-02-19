​Армяне организовали кибер-атаку на сайт структуры при МИД Азербайджана

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Официальный сайт Агентства международного развития Азербайджана (www.aida.az) при министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана сегодня подвергся кибер-атаке. Об этом заявил Report пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В информации, размещенной на главной странице сайта сказано, что эта кибер-атака произведена кибер-группой Монте Мелконяна, который являлся одним из руководителей армянской террористической организации ASALA.

Интернет-страница в короткие сроки была восстановлена.

"Находящаяся в условиях политико-экономического и демографического кризиса Армения, которая вследствие своих диверсионных действий на линии фронта последовательно сталкивается с неудачами, пытается утешить себя подобными мелкими шагами. В отличие от Армении, которая поддерживает международный терроризм посредством террористической организации ASALA, AIDA выполняет благородную гуманитарную миссию во многих регионах мира, помогает улучшению жизненных условий нуждающихся людей и вносит вклад в продолжительное развитие, в том числе в реализацию Целей развития тысячелетия ООН на глобальном уровне", - добавил Х.Гаджиев.