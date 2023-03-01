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Армения передала Азербайджану проект регламента работы комиссий по делимитации

Армения передала Азербайджану проект регламента работы комиссий по делимитации Армения передала Азербайджану проект регламента работы комиссий по делимитации.
Внешняя политика
1 марта 2023 г. 17:44
Армения передала Азербайджану проект регламента работы комиссий по делимитации

Армения передала Азербайджану проект регламента работы комиссий по делимитации.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе правительственного часа.

"Недавно мы передали Азербайджану проект регламента работы комиссий по делимитации границ. И ждем отклика и на этот документ", - сказал Пашинян.

При этом он отметил, что уже прошло 3 этапа работы над мирным договором между Арменией и Азербайджаном – обменов предложениями. Работа в этом направлении должна продолжаться.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan delimitasiya komissiyalarının işi haqqında əsasnamə layihəsini Azərbaycana təqdim edib

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