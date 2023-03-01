Армения передала Азербайджану проект регламента работы комиссий по делимитации.
Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе правительственного часа.
"Недавно мы передали Азербайджану проект регламента работы комиссий по делимитации границ. И ждем отклика и на этот документ", - сказал Пашинян.
При этом он отметил, что уже прошло 3 этапа работы над мирным договором между Арменией и Азербайджаном – обменов предложениями. Работа в этом направлении должна продолжаться.