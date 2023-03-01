Армения передала Азербайджану проект регламента работы комиссий по делимитации

Армения передала Азербайджану проект регламента работы комиссий по делимитации.

Армения передала Азербайджану проект регламента работы комиссий по делимитации.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе правительственного часа.

"Недавно мы передали Азербайджану проект регламента работы комиссий по делимитации границ. И ждем отклика и на этот документ", - сказал Пашинян.

При этом он отметил, что уже прошло 3 этапа работы над мирным договором между Арменией и Азербайджаном – обменов предложениями. Работа в этом направлении должна продолжаться.