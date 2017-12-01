 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Араз Азимов: Принятая сегодня Бакинская декларация - важный документ, подталкивающий к практическим действиям

    Азербайджан продолжит поддерживать Афганистан

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ VII Министерская конференции "Безопасность и сотрудничество во имя сердца сильной Азии", проходящая сегодня в Баку в рамках проекта "Сердце Азии - Стамбульский процесс" завершилась успешно подписанием Бакинской декларацией.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам конференции заявила заместитель министра иностранных дел Афганистана Аделя Раз.

    Она поблагодарила президентов Азербайджана и Афганистана за выступления в ходе мероприятия.

    В свою очередь заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов напомнил, что Азербайджан сопредседательствовал в Стамбульском процессе, и теперь эта миссия перейдет к Турции.

    "Мы в первую очередь довольны нашими дружескими и братскими отношениями с Афганистаном. Эти отношения выстроены на историческом фундаменте. Есть политическое доверие, наши позиции по ряду вопросов совпадают. Мы заинтересованы в процессах, обеспечивающих независимость и суверенитет Афганистана. 

    В этом году мы выступали как сопредседатели в процессе. Есть ряд достижений – в частности, в области безопасности и экономики. Мы стали его свидетелями, поддерживали и стимулировали их. Я очень рад, что мы успешно закончили нашу миссию. Принятая сегодня декларация - это не обычная  декларация, а очень важный документ, который подталкивает к практическим и активным действиям, дает дополнительные инструменты для Турции, которая сможет их реализовать в качестве нового сопредседателя", - заявил А.Азимов.

    Он подчеркнул, что Азербайджан является преданным партнером и другом Афганистана и будет поддерживать в таком контексте и далее. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi