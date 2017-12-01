Араз Азимов: Принятая сегодня Бакинская декларация - важный документ, подталкивающий к практическим действиям

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ VII Министерская конференции "Безопасность и сотрудничество во имя сердца сильной Азии", проходящая сегодня в Баку в рамках проекта "Сердце Азии - Стамбульский процесс" завершилась успешно подписанием Бакинской декларацией.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам конференции заявила заместитель министра иностранных дел Афганистана Аделя Раз.

Она поблагодарила президентов Азербайджана и Афганистана за выступления в ходе мероприятия.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов напомнил, что Азербайджан сопредседательствовал в Стамбульском процессе, и теперь эта миссия перейдет к Турции.

"Мы в первую очередь довольны нашими дружескими и братскими отношениями с Афганистаном. Эти отношения выстроены на историческом фундаменте. Есть политическое доверие, наши позиции по ряду вопросов совпадают. Мы заинтересованы в процессах, обеспечивающих независимость и суверенитет Афганистана.

В этом году мы выступали как сопредседатели в процессе. Есть ряд достижений – в частности, в области безопасности и экономики. Мы стали его свидетелями, поддерживали и стимулировали их. Я очень рад, что мы успешно закончили нашу миссию. Принятая сегодня декларация - это не обычная декларация, а очень важный документ, который подталкивает к практическим и активным действиям, дает дополнительные инструменты для Турции, которая сможет их реализовать в качестве нового сопредседателя", - заявил А.Азимов.

Он подчеркнул, что Азербайджан является преданным партнером и другом Афганистана и будет поддерживать в таком контексте и далее.