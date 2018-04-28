Али Гасанов: Азербайджан не позволит использовать свою территорию в качестве плацдарма против какой-либо страны

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Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Круги, ведущие на Западе целенаправленную деятельность против Азербайджана, контролируемые ими организации и средства массовой информации в преддверии важных мероприятий в нашей стране активизируются и пытаются очернить как Азербайджан, так и данное мероприятие.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Он напомнил, что с начала 2018 года в Азербайджане проведено множество мероприятий международного уровня, произошли события, имеющие решающее значение в жизни страны: "Неудивительно, что именно сейчас ПАСЕ предприняло очередную кампанию на основе субъективных суждений, выдвинутых некоторыми антиазербайджанскими западными НПО и СМИ. Нам известно, что движет сетью OCCRP и стоящими за ней силами, публикующими свои "исследования" на страницах ряда западных транснациональных изданий".

Али Гасанов отметил, что Азербайджан не присоединился ни к одной из проводимых Западом в отношении соседних стран кампаний и вводимых санкций, и не позволит использовать свою территорию в качестве плацдарма против какой-либо страны.