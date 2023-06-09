Али Асадов принял участие в качестве гостя на пленарном заседании III Евразийского конгресса в Сочи

9 июня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов принял участие в качестве гостя на пленарном заседании III Евразийского конгресса в городе Сочи Российской Федерации.

9 июня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов принял участие в качестве гостя на пленарном заседании III Евразийского конгресса в городе Сочи Российской Федерации.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Выступив на пленарном заседании, А.Асадов отметил, что на фоне вызовов, с которыми на данном этапе столкнулось человечество, в том числе, таких как изменение климата, глобальное потепление, нарушение логистических цепочек, удорожание производственных ресурсов и транспортных тарифов, вопрос необходимости обеспечения продовольственной безопасности достиг беспрецедентного уровня для всех стран мира.

Было подчеркнуто, что в этой связи надежное обеспечение продовольственными продуктами населения страны определено президентом Азербайджана как одно из основных направлений экономической политики.

По словам премьер-министра, в 2023 году расходы в госбюджете на обеспечение продовольственной безопасности увеличены почти на 40%.

Участники пленарного заседания были проинформированы об антиинфляционных мерах, предпринимаемых в Азербайджане.

"В феврале прошлого года Кабинет министров издал распоряжение "О неотложных мерах по усилению антиинфляционных мер в Азербайджанской Республике" в целях минимизации влияния инфляции на деловую активность и социальное благосостояние населения", - отметил А.Асадов.

Премьер-министр также рассказал о реализуемых в Азербайджане крупномасштабных государственных программах, направленных на развитие аграрного сектора.

Было отмечено, что ведется работа по увеличению объема производства сельхозпродукции, совершенствуется система государственной поддержки аграрного сектора.

По словам премьера, благодаря проделанной работе объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в 2022 году вырос на 3,4%, а за январь-апрель текущего года производство сельхозпродукции увеличилось на 3,5%.

"С хорошей отдачей работает механизм выдачи фермерам различных субсидий, которые охватывают как посев, так и сбор урожая продукции агропромышленного комплекса", - сказал А.Асадов.

Он отметил, что также ведется серьезная работа по созданию запасов основных продуктов питания, в результате чего правительству удалось обеспечить население необходимыми продовольственными товарами.

А.Асадов сказал, что по поручению главы государства в июле 2022 года Кабинет министров издал распоряжение о повышении уровня самообеспеченности продовольственной пшеницей и оказании местным производителям государственной поддержки.

Было подчеркнуто, что параллельно предпринимаются меры по увеличению резервов государственного зернового фонда и формированию продовольственного обеспечения.

"Именно с этой целью в октябре 2021 года президентом Азербайджана было создано Агентство государственных резервов. В январе текущего года правительство освободило от таможенных пошлин зерно и продукты переработки зерна, импортируемые для запасов Государственного зернового фонда".

Была выражена готовность Азербайджана и дальше развивать сотрудничество, делиться своим опытом с партнерами-членами ЕАЭС в целях содействия обеспечению продовольственной безопасности.