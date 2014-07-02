Путин вручил награду послу России в Азербайджане

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин вручил государственные награды сотрудникам МИД РФ. Как сообщает REPORT со ссылкой на РИА Новости, орденом Почета награжден чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чхиквишвили, орденом Дружбы — чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Польша Александр Алексеев, постпред РФ при Совете Европы в Страсбурге Александр Алексеев, постпред при международных организациях в Вене Владимир Воронков, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Азербайджане Владимир Дорохин, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Болгарии Юрий Исаков, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Бельгии Александр Романов.

Почетное звание "Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации" присвоено Чрезвычайному и Полномочному послу РФ в Канаде Георгию Мамедову и Чрезвычайному и Полномочному послу РФ в Италии Сергею Разову.

1 июля в Москве состоялось традиционное совещание послов и постоянных представителей России. На совещании выступил президент России В. Путин, обозначив приоритеты международного сотрудничества и основные национальные интересы РФ.