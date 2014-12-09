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    Жизнь в Армении подорожала на 20% за последние четыре года

    В течение последних 16 дней драм обесценился более чем на 10%

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ За последние 4 года жизнь в Армении подорожала более чем на 20%. По сравнению с  2010 годом инфляция составила 20,6%.  Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Чоррорд ишханутюн" со ссылкой на Национальную статистическую службу Армении.

    Издание также отмечает, что эти данные не учитывают резкое обесценивание армянского драма в последние дни.

    Газета отмечает, что в течение последних 16 дней драм обесценился более чем на 10%. Приблизительно настолько же повысились цены на многие товары первой необходимости.

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