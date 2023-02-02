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Зеленский встретился в Киеве с главой Еврокомиссии

Зеленский встретился в Киеве с главой Еврокомиссии Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляен, которая находится с визитом в Киеве.
В регионе
2 февраля 2023 г. 15:55
Зеленский встретился в Киеве с главой Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляен, которая находится с визитом в Киеве.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы государства.

"Начинаем два очень важных евроинтеграционных дня в Украине. Это время, когда наши совместные договоренности и решения здесь, в Киеве, будут означать укрепление всей Европы", - написал Зеленский.

Отметим, что она прибыла в Украину с группой еврокомиссаров. Вместе с ними также приехал глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель.

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Версия на английском языке Zelenskyy meets with Ursula von der Leyen in Kyiv 
Версия на азербайджанском языке Zelenski Kiyevdə Avropa Komissiyasının rəhbəri ilə görüşüb

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