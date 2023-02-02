Председатель Еврокомиссии и глава дипломатии Евросоюза прибыли в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с группой еврокомиссаров.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с группой еврокомиссаров. Вместе с ними также приехал глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель.

Как передает Report, об этом она написала в Twitter.

"Рада быть вновь в Киеве… На этот раз с моей командой еврокомиссаров. Мы находимся здесь, чтобы показать, что ЕС поддерживает Украину твердо, как никогда. Будем еще больше углублять нашу поддержку и сотрудничество", - отметила она.

Боррель также поделился в Twitter публикацией.

"Прибыли в Киев, чтобы передать сигнал о поддержке ЕС всем украинцам", - написал он, уточнив, что до сих пор ЕС предоставил Украине помощь на общую сумму 50 млрд евро.

Ранее сообщалось о том, что саммит ЕС-Украина состоится 3 февраля в Киеве.