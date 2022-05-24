О нас

Зеленский: У правительства есть план на случай, если произойдет убийство президента

Зеленский: У правительства есть план на случай, если произойдет убийство президента "Украина - парламентско-президентская республика и украинские власти предусмотрели разные варианты на случай возможного убийства кого-то из руководства страны".
В регионе
24 мая 2022 г. 02:12
Зеленский: У правительства есть план на случай, если произойдет убийство президента

"Украина - парламентско-президентская республика и власти предусмотрели разные варианты на случай возможного убийства кого-то из руководства страны".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом Владимир Зеленский напомнил во время разговора в Украинском доме в Давосе.

Ему дважды задавали вопрос, был ли у них план на случай, если бы одна из попыток покушения россиян на президента удалась.

"Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены, я, премьер-министр и глава парламента. У нас парламентско-президентская республика", - рассказал президент.

Также он подчеркнул, что на случай той или иной потери власти готовы к этому.

"Мы разделили Кабмин на 2 части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов", – сообщил Зеленский.

"Столько усилий, люди тратили силы и деньги, я уже готов им и помочь. Но утром я просыпаюсь и просыпаюсь. Поэтому к этому отношусь философски", - пошутил глава государства.

Президент добавил, что такая угроза остается каждый день. "Но пока я жив, и это не голограмма, я реально с вами разговариваю".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Prezidentin öldürüləcəyi təqdirdə hökumət planı var”

Экслюзивные новости

Названы категории обращений, рассмотренных на заседаниях Комиссии по вопросам помилования
Названы категории обращений, рассмотренных на заседаниях Комиссии по вопросам помилования
23 мая 2022 г. 17:39
EBRD помогает Азербайджану с подготовкой водородной стратегии
EBRD помогает Азербайджану с подготовкой водородной стратегии
23 мая 2022 г. 14:27
Идет сбор подписей депутатов для созыва внеочередной сессии Милли Меджлиса
Идет сбор подписей депутатов для созыва внеочередной сессии Милли Меджлиса
23 мая 2022 г. 14:06
ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане
ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане
23 мая 2022 г. 12:43
Тракторы Китая и Индии будут производиться под азербайджанским брендом
Тракторы Китая и Индии будут производиться под азербайджанским брендом
23 мая 2022 г. 12:14
Заместитель председателя ASCO покинул свой пост
Заместитель председателя ASCO покинул свой пост
23 мая 2022 г. 09:29
Очередную встречу парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми
Очередную встречу парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми
22 мая 2022 г. 15:20
В Аппарате Милли Меджлиса произведены кадровые перестановки
В Аппарате Милли Меджлиса произведены кадровые перестановки
21 мая 2022 г. 17:15
Новую в Азербайджане систему сбора отходов применят в Шуше
Новую в Азербайджане систему сбора отходов применят в Шуше
21 мая 2022 г. 13:51
В Азербайджане подготовлен проект по утилизации транспортных средств
В Азербайджане подготовлен проект по утилизации транспортных средств
21 мая 2022 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi