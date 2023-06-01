Зеленский прибыл в Кишинев для участия на саммите Европейского политического сообщества

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Кишинев для участия на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдове.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Кишинев для участия на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдове.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, участие Зеленского в нем заранее не анонсировалось. Его передвижения засекречены и о визитах становится известно уже по факту.

Нынешний саммит ЕПС - второй после создания форума в 2022 году. Первый саммит проводился в Праге. На фоне масштабного российско-украинского конфликта главной темой саммита в Чехии, как и нынешнего форума в Молдове, является безопасность.

В ЕПС участвуют все страны Евросоюза, а также государства не являющиеся членами ЕС. В саммите в Молдове участвуют полсотни высокопоставленных чиновников - президенты и главы правительств, а также руководство Евросоюза.