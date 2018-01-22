Заместитель генсека НАТО находится с визитом в Турции

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер находится с визитом в Анкаре.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, это первый визит в страну официальных лиц НАТО, после начала антитеррористической операции турецкой армией в сирийском Африне.

Р.Гетемюллер проведет ряд встреч в министерстве иностранных дел Турции.

Отметим, что некоторое время после начала турецкой армией операции "Оливковая ветвь", НАТО распространила заявление в связи с данным вопросом. В заявлении было сказано, что все государства имеют право защищать себя.