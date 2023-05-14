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ВСУ продолжают контратаки в районе Бахмута и смогли занять новые позиции

ВСУ продолжают контратаки в районе Бахмута и смогли занять новые позиции Украинские войска продолжают контратаки в районе Бахмута и смогли занять новые позиции.
В регионе
14 мая 2023 г. 06:17
ВСУ продолжают контратаки в районе Бахмута и смогли занять новые позиции

Украинские войска продолжают контратаки в районе Бахмута и смогли занять новые позиции.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российский блогер заявил, что ВСУ заняли новые позиции на окраине Курдюмовки (14 км к юго-западу от Бахмута) и оттеснили оккупантов в этом районе за канал Северский Донец - Донбасс. Он также заявил, что украинские силы продвигались в сторону Клищевки (7 км к юго-западу от Бахмута) со стороны Предтечино (16 км к юго-западу от Бахмута).

По состоянию на 13 мая эксперты ISW не наблюдали визуального подтверждения этих дополнительных успехов ВСУ к юго-западу от Бахмута. По оценке ISW по состоянию на 13 мая, в ходе недавних контратак украинские силы освободили 16,85 квадратных километров в районе Бахмута. Российские источники распространили кадры, показывающие последствия недавней контратаки украинских войск на российские позиции в районе Майорска (20 км к юго-западу от Бахмута), и заявили, что отразили атаки.

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