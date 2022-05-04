ВС Украины уничтожили колонну с боеприпасами под Изюмом

Украинские войска уничтожили колонну с боеприпасами ВС РФ, развернутую под Изюмом.

Украинские войска уничтожили колонну с боеприпасами ВС РФ, развернутую под Изюмом.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в Telegram сообщил представитель главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, атака артиллерии состоялась в тылу российских войск.

"Украинская артиллерия уничтожила колонну обеспечения с боеприпасами под Изюмом. Это произошло в 20 километрах от Изюма на территории, которую противник считал своим тылом", - написал Братчук.

Как сообщал УНИАН, российские войска переместили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч".