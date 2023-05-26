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Вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана в Москве обсудят порядок пересечения границ

Вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана в Москве обсудят порядок пересечения границ Переговоры вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана для решения оставшихся вопросов по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе состоятся в Москве.
В регионе
26 мая 2023 г. 00:01
Вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана в Москве обсудят порядок пересечения границ

Переговоры вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана для решения оставшихся вопросов по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе состоятся в Москве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук.

"Встреча вице-премьеров пройдет в Москве", - сказал он.

По его словам, речь идет именно о порядке пересечения границы между Азербайджаном и Арменией.

Ранее, президент России Владимир Путин сообщил о планируемой через неделю встрече вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана для решения оставшихся вопросов по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе.

"Мы сейчас договорились о том, что в ближайшее время, через неделю, сейчас попрошу коллег согласовать эту дату, встретятся вице-премьеры российского, азербайджанского и армянского правительств и незачищенные пока, так скажем, вопросы снимут", - сказал российский лидер на трехсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya Baş nazirlərinin müavinlərinin görüşü planlaşdırılır

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