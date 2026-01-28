В Узбекистане назначили новых главу МЧС и командующего Нацгвардией
- 28 января, 2026
- 14:59
Президент Узбекистана Шавкат Ширзиёв назначил Азизбека Икрамова новым министром по чрезвычайным ситуациям страны.
Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов в соцсетях.
Ранее кандидатура Икрамова была одобрена депутатами Законодательной палаты парламента Узбекистана.
Другим указом главы государства Баходир Ташматов назначен командующим Национальной гвардией Узбекистана и в связи с этим освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности при президенте.
