В Узбекистане назначили новых главу МЧС и командующего Нацгвардией

Президент Узбекистана Шавкат Ширзиёв назначил Азизбека Икрамова новым министром по чрезвычайным ситуациям страны.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов в соцсетях.

Ранее кандидатура Икрамова была одобрена депутатами Законодательной палаты парламента Узбекистана.

Другим указом главы государства Баходир Ташматов назначен командующим Национальной гвардией Узбекистана и в связи с этим освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности при президенте.