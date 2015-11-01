В турецком селе Сарыкавак избиратели проголосовали на открытом воздухе

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В селе Сарыкавак района Алпу турецкой провинции Эскишехер избиратели голосуют на улице.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую газету Мilliyet, в селе Сарыкавак в общей сложности 45 домов и 101 избиратель.

Представитель Исполнительной власти села Хайдар Нади Гёльбек отметил, что из-за отсутствия условий избирательные ящики размещаются на улице, где и проходит голосование: "В нашем селе голосование проводится на улице. После голосования подсчитываем бюллетени под свет фар трактора. Это делается в связи с тем, что в деревне нет здания муниципалитета. Несмотря на тяжелые условия, мы участвуем в голосовании".