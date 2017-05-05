В Турции задержали 12 предполагаемых боевиков ИГ

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Двенадцать человек, в том числе семь иностранцев, задержаны в провинции Адана на юге Турции по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство", сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

По информации источников агентства в правоохранительных органах, после получения разведданных полиция провела одновременные операции по девяти адресам. В числе 12 задержанных двое граждан Ирака, пятеро граждан Сирии и пятеро граждан Турции. Подозреваемые были доставлены в отделение полиции для дальнейшего допроса.

Сообщается, что еще трое подозреваемых в причастности к ИГ находятся в розыске.