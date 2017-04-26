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    В Турции в ходе операции против FETÖ задержаны 1009 человек

    В операциях приняли участие 8500 сотрудников полиции© Haberturk.com

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В результате операции, проведенной в 72 турецких провинциях против террористической организации FETÖ, задержаны 1009 подозреваемых.

    Как передает Report со ссылкой на Haberturk, в операциях приняли участие 8500 сотрудников полиции.

    Операции прошли в столице Анкаре и провинциях.

    Согласно информации, правоохранительные органы приняли решение о задержании в 81 провинции свыше 1000 имамов, находящихся в членстве в FETÖ. 

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