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    ​В Турции в автопарке произошел сильный пожар, пострадали около 70-ти транспортных средств - ВИДЕО

    Причины возгорания неизвестны

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В турецком городе Конья в автопарке произошел сильный пожар.

    Как сообщает Report со ссылкой на газету Milliyet, пожар начался сегодня днем в принадлежащем городскому муниципалитету Беюкшехер автопарке в квартале Татлыджак района Каратай.

    В результате около 70-ти легковых и грузовых машин, в том числе микроавтобусы пришли в непригодное состояние, окрестности автопарка окутал густой дым.

    Пожар удалось локализовать приблизительно через два часа.

    Причины возгорания неизвестны. 

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