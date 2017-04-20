В Турции совершено покушение на председателя муниципалитета, ранены два человека

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В председателя муниципалитета района Алтунхисар турецкой провинции Нихде, члена правящей Партии справедливости и развития Эрдала Сары стреляли из огнестрельного оружия.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, председатель муниципалитета ранен в руку.

Согласно информации, в результате вооруженного нападения был также ранен в голову 13-летний школьник Джалил А. Врачи расценивают его состояние как тяжелое.

Личность стрелявшего известна, проводится операция по его задержанию.