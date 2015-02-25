​В Турции разбились два военных самолета, погибли четыре пилота

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В Турции в результате катастрофы двух военных самолетов погибли все четыре пилота.

Как передает Report, об этом заявил министр внутренних дел Турции Эфкан Ала.

"Четверо наших военных погибли. Мы пока точно не можем сказать причину катастрофы, но ждем информации в ближайшее время", — сказал он.

Сообщается, что два военных самолета F-4 во время учебного полета потерпели катастрофу в провинции Малатья на востоке Турции 24 февраля, примерно в 22.30 по бакинскому времени.

По предварительным данным, самолеты, скорее всего, столкнулись в воздухе. Также рассматривается фактор воздействия плохой погоды на полет. Представители Департамента по стихийным бедствиям и катастрофам уже обнаружили обломки обоих самолетов. Очевидцы утверждают, что слышали сильный взрыв в воздухе. Идет расследование.