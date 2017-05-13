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    В Турции микроавтобус с туристами попал в ДТП, погибли не менее 20 человек - ФОТО

    Водитель автобуса потерял управление на опасном повороте горной дороги

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Микроавтобус с туристами попал в аварию в Турции, по последним данным, число жертв выросло до 20 человек.

    Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил губернатор провинции Мугла Амир Чичек.

    Инцидент произошел в районе Мармариса на трассе Мугла-Анталья на юго-западе страны. Сообщается, что водитель автобуса потерял управление на опасном повороте горной дороги, из-за чего машина перевернулась. Движение по трассе перекрыто в обе стороны.

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