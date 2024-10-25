В Турции ликвидирован особо опасный террорист РКК

В Турции во время операции по задержанию особо опасного террориста РКК возникла перестрелка, злоумышленник ликвидирован.

В Турции во время операции по задержанию особо опасного террориста РКК возникла перестрелка, злоумышленник ликвидирован.

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая на странице в соцсети "Х".

Операция по задержанию террориста Рамазана Акташа, известного под кодовым именем "Фарашин-Бедран", проводилась в районе Артуклу провинции Мардин.

Акташ оказал вооруженное сопротивление силам безопасности и был нейтрализован.

Ерликая подчеркнул, что ликвидированный террорист числился в красной категории особо опасных террористов МВД Турции. Местное управление безопасности установило, что Акташ готовился совершить теракт в Мардине.

В ходе операции в жилье, где прятался террорист, было изъято большое количество оружия и боеприпасов.