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В Турции ликвидирован особо опасный террорист РКК

В Турции ликвидирован особо опасный террорист РКК В Турции во время операции по задержанию особо опасного террориста РКК возникла перестрелка, злоумышленник ликвидирован.
В регионе
25 октября 2024 г. 10:48
В Турции ликвидирован особо опасный террорист РКК

В Турции во время операции по задержанию особо опасного террориста РКК возникла перестрелка, злоумышленник ликвидирован.

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая на странице в соцсети "Х".

Операция по задержанию террориста Рамазана Акташа, известного под кодовым именем "Фарашин-Бедран", проводилась в районе Артуклу провинции Мардин.

Акташ оказал вооруженное сопротивление силам безопасности и был нейтрализован.

Ерликая подчеркнул, что ликвидированный террорист числился в красной категории особо опасных террористов МВД Турции. Местное управление безопасности установило, что Акташ готовился совершить теракт в Мардине.

В ходе операции в жилье, где прятался террорист, было изъято большое количество оружия и боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə polislərlə terrorçular arasında atışma olub, qırmızı bülletenlə axtarılan PKK üzvü öldürülüb

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