В Турции число заболевших коронавирусом утроилось за сутки

В Турции зафиксировано еще 12 случаев заражения коронавирусом нового типа (Covid-19).

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил в Твиттер глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

Таким образом, число инфицированных в целом по стране достигло 18 человек.

"Число новых инфицированных составляет 12 человек. На данный момент общее количество зараженных - 18 человек", - сказал глава ведомства.

По его словам, двое пациентов, у которых тест на коронавирус оказался положительным, контактировали с первым инфицированным COVID-19 в Турции.

Ф.Коджа отметил, что 7 из зараженных недавно посещали европейские страны, трое - США.