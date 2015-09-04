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    ​В Турции арестовано 15 террористов

    В Гарачобанском районе провинции Эрзурум прошла антитеррористическая операция

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В результате антитеррористической операции, проведенной в Гарачобанском районе турецкой провинции Эрзурум против членов ПКК и приближенных к ней структур, задержано 15 человек.

    Как сообщает Report, информацию распространило агентство Anadolu.

    Отмечается, что в результате операции, проведенной отделом по борьбе с терроризмом Управления безопасности Гарачобанского района и группой спецназа арестован также председатель местного отдела приближенной к ПКК организации под названием Демократическая партия регионов. 

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