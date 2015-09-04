​В Турции арестовано 15 террористов

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В результате антитеррористической операции, проведенной в Гарачобанском районе турецкой провинции Эрзурум против членов ПКК и приближенных к ней структур, задержано 15 человек.

Как сообщает Report, информацию распространило агентство Anadolu.

Отмечается, что в результате операции, проведенной отделом по борьбе с терроризмом Управления безопасности Гарачобанского района и группой спецназа арестован также председатель местного отдела приближенной к ПКК организации под названием Демократическая партия регионов.