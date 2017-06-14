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    В Турции арестован депутат партии РНП

    Энис Бербероглу лишен свободы сроком на 25 лет

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Депутат оппозиционной Республиканской народной партии (РНП)  Турции Энис Бербероглу приговорен к лишению свободы сроком на 25 лет. 

    Как сообщает Report со ссылкой Haber7, после объявления судебного решения депутат был арестован.

    Э.Бербероглу в качестве основного обвиняемого был признан виновным по уголовному делу, связанному с грузовиками, предположительно принадлежащим Национальной разведывательной организации (MİT). 

    Отметим, что Кадри Энис Бербероглу родился 5 июня 1956 года в Стамбуле. Получил образование в австрийском лицее и в Университете Богазичи. Работал на телеканалах CNNTurk, Hurriyet и Radikal. В 2014 году начал работать в газете "Sözçü". В 2014 году на чрезвычайном съезде РНП был избран членом Меджлиса партии.

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