В Турции арестован депутат партии РНП

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Депутат оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции Энис Бербероглу приговорен к лишению свободы сроком на 25 лет.

Как сообщает Report со ссылкой Haber7, после объявления судебного решения депутат был арестован.

Э.Бербероглу в качестве основного обвиняемого был признан виновным по уголовному делу, связанному с грузовиками, предположительно принадлежащим Национальной разведывательной организации (MİT).

Отметим, что Кадри Энис Бербероглу родился 5 июня 1956 года в Стамбуле. Получил образование в австрийском лицее и в Университете Богазичи. Работал на телеканалах CNNTurk, Hurriyet и Radikal. В 2014 году начал работать в газете "Sözçü". В 2014 году на чрезвычайном съезде РНП был избран членом Меджлиса партии.