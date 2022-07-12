В Токио проходят похороны бывшего премьера Японии Синдзо Абэ

Похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ, погибшего в результате нападения 8 июля, проходят во вторник в Токио.

Похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ, погибшего в результате нападения 8 июля, проходят во вторник в Токио.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, траурная церемония организована в закрытом режиме в храме Дзодзёдзи, только для членов семьи и близких, однако сотни людей приходят, чтобы почтить память бывшего главы правительства. На территории храма организовано место, где на столе рядом с портретом Абэ желающие могут оставить цветы.

Накануне здесь же прошла церемония поминовения "цуя", что иногда переводят как "ночное бдение". Тысячи людей, простых граждан и политиков, от премьера Японии Фумио Кисиды до депутатов парламента, пришли почтить память Абэ. Некоторые люди приехали для этого из дальних регионов страны.

Как ожидается, траурная процессия проедет по центральным районам Токио, в том числе мимо резиденции премьер-министра, здания парламента и штаб-квартиры правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), во главе которой Абэ на протяжении рекордных для страны почти восьми лет возглавлял правительство.

Место захоронения праха экс-премьера пока не называется, однако, как ожидается, им может стать родная для его семьи префектура Ямагути. Там же, в городе Нагато, находится могила его отца, экс-главы МИД Синтаро Абэ, который умер, как и его сын, в 67 лет.

Нападение на Абэ произошло 8 июля, когда он выступал с речью в японском городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента.