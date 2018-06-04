В Тбилиси бастуют работники метро

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Машинисты Тбилисского метрополитена объявили забастовку.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, они требуют повышения зарплат и утверждают, что не приступят к работе, пока их требования не будут удовлетворены.

"Метрополитен парализован, забастовка полномасштабная. Протест продлится до тех пор, пока зарплаты не вырастут, мы требуем в час — 10 лари (около четырех долларов), в процентном соотношении мы требуем повышения зарплат на 45%. Метрополитен откроется тогда, когда наши требования будут удовлетворены", - заявил машинист Бесо Гогичаишвили.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе сделал чрезвычайное заявление, осудив действия машинистов.

"Я не позволю, чтобы население города пострадало от шантажа и полностью непонятных и незадокументированных ультиматумов. То, что сегодня метрополитен не работает и не обеспечивает перевозку пассажиров, можно расценить, как шантаж собственных сограждан", - заявил Каладзе на чрезвычайном брифинге.

Каладзе подчеркнул, что если он примет решение в пользу машинистов, то он будет несправедлив по отношению к другим сотрудникам муниципальных служб.

"Не допустимо, чтобы на основании шантажа мэрия принимала несправедливые решения. В ином случае я не буду прав по отношению к педагогам детских садов, бригадам скорой помощи, сотрудникам службы по уборке или же перед представителями других служб, которые на протяжении 24 часов в сутки достойно выполняют свою работу", - заявил Каладзе.

Мэр также заявил, что предоставит общественности документ, в котором прописаны зарплаты машинистов метро Тбилиси, чтобы все понимали, о каких суммах идет речь.

Всего в "Тбилисской транспортной компании" трудоустроено до 6,3 тысячи человек, из них порядка 240 человек — машинисты метрополитена.

В настоящее время почасовая зарплата машинистов составляет 7 лари (более 2,8 доллара), а протестующие требуют увеличить ее до 10 лари (более 4 долларов).