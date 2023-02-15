В Таджикистане погибли 9 человек в результате схода лавины

В результате схода лавин в Горно-Бадахшанской области Таджикистана погибли 9 человек.

В результате схода лавины в Горно-Бадахшанской области Таджикистана погибли 9 человек.

Как передает Report, об этом Sputnik-Таджикистан заявила глава пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.

По ее словам, в результате стихийного бедствия в городе Хорог жертвами стали 8 человек, еще один погиб по дороге в Ванджский район.

Еще несколько человек пропали без вести, спасатели ведут их поиски. В городскую больницу доставлены 12 пострадавших, состоянии двоих из них медики оценивают как тяжелое.

Также лавина разрушила в Хороге 22 жилых дома, из них 4 строения полностью уничтожены, 18 получили частичные повреждения.

Также пострадало здание консульства Афганистана.

Ранее стало известно, что на территории Горно-Бадахшанской области 15 февраля сошли лавины. Чрезвычайное происшествие случилось в Хороге около 10 утра по местному времени.