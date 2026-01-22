В Стамбуле пройдет очередное заседание Балканской мирной платформы
В регионе
- 22 января, 2026
- 15:15
В Стамбуле 23 января пройдет второе заседание Балканской мирной платформы под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.
Как сообщает турецкое бюро Report, на заседании ожидается участие глав МИД Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Косово, Северной Македонии и Сербии.
На заседании будет подчеркнута важность принципа региональной ответственности, а также отмечено, что Балканская мирная платформа не является альтернативой действующим региональным и международным процессам, а выступает инструментом, дополняющим и поддерживающим их.
Отметим, что первое заседание инициированной Турцией платформы состоялось в Стамбуле 26 июля 2025 года.
