В Стамбуле пройдет очередное заседание Балканской мирной платформы

В Стамбуле 23 января пройдет второе заседание Балканской мирной платформы под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Как сообщает турецкое бюро Report, на заседании ожидается участие глав МИД Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Косово, Северной Македонии и Сербии.

На заседании будет подчеркнута важность принципа региональной ответственности, а также отмечено, что Балканская мирная платформа не является альтернативой действующим региональным и международным процессам, а выступает инструментом, дополняющим и поддерживающим их.

Отметим, что первое заседание инициированной Турцией платформы состоялось в Стамбуле 26 июля 2025 года.