В России при пожаре погибли пять приемных детей

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели пятерых детей при пожаре в Омской области, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"По предварительным данным, пожар произошел в доме, где проживала благополучная семья с семью приемными детьми, пять из которых: сестры в возрасте 6 и 10 лет, их 16-летний брат, а также девочки, 11 и 18 лет, погибли. Приемная мать детей госпитализирована. Двое других детей и их приемный отец, 1963 года рождения, не пострадали», — говорится в сообщении СК России.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).