В России после ДТП с автобусом пострадали десятки человек

Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Калининградом возросло до 12, среди них двое детей.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы правительства Калиниградской области России Дмитрий Лысков.
"На месте происшествия медицинская помощь потребовалась 12 человекам. Все они, в том числе двое детей, госпитализированы. Угрозы для жизней пострадавших нет", - сказал Д.Лысков.
Ранее источник в экстренных службах отметил, что за помощью обратились 38 человек, восемь человек развезли по больницам.
По данным СК, 28 июня около 15:00 рейсовый автобус под управлением 49-летнего водителя, следовавший из Калининграда в Янтарный, столкнулся с придорожным деревом.