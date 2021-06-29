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В России после ДТП с автобусом пострадали десятки человек

В России после ДТП с автобусом пострадали десятки человек Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Калининградом возросло до 12, среди них двое детей.
В регионе
29 июня 2021 г. 04:33
В России после ДТП с автобусом пострадали десятки человек

Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Калининградом возросло до 12, среди них двое детей.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы правительства Калиниградской области России Дмитрий Лысков.

"На месте происшествия медицинская помощь потребовалась 12 человекам. Все они, в том числе двое детей, госпитализированы. Угрозы для жизней пострадавших нет", - сказал Д.Лысков.

Ранее источник в экстренных службах отметил, что за помощью обратились 38 человек, восемь человек развезли по больницам.

По данным СК, 28 июня около 15:00 рейсовый автобус под управлением 49-летнего водителя, следовавший из Калининграда в Янтарный, столкнулся с придорожным деревом.

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