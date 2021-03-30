В России на руднике произошло обрушение породы

Обрушение породы произошло на руднике в российском Приморье, под завалами, предположительно, находится человек

Обрушение породы произошло на руднике в российском Приморье, под завалами, предположительно, находится человек, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Поступила информация об обрушении породы в штольне рудника "Королевский" при проведении подрывных работ. По предварительной информации, в аварийной выработке находится горняк", - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Смена выведена из выработки. К месту ЧП выдвинулась группа горноспасателей Дальнегорской военизированной горноспасательной части - 15 человек, в распоряжении которых две единицы техники.

По данным источника в экстренных службах, местнонахождение рабочего установлено.

Участок "Королевский" рудника "Николаевский" ГМК "Дальполиметалл" эксплуатируется с 1993 года.