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В России на руднике произошло обрушение породы

В России на руднике произошло обрушение породы Обрушение породы произошло на руднике в российском Приморье, под завалами, предположительно, находится человек
В регионе
30 марта 2021 г. 14:16
В России на руднике произошло обрушение породы
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Обрушение породы произошло на руднике в российском Приморье, под завалами, предположительно, находится человек, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Поступила информация об обрушении породы в штольне рудника "Королевский" при проведении подрывных работ. По предварительной информации, в аварийной выработке находится горняк", - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Смена выведена из выработки. К месту ЧП выдвинулась группа горноспасателей Дальнегорской военизированной горноспасательной части - 15 человек, в распоряжении которых две единицы техники.

По данным источника в экстренных службах, местнонахождение рабочего установлено.

Участок "Королевский" рудника "Николаевский" ГМК "Дальполиметалл" эксплуатируется с 1993 года.

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