В Москве при пожаре в жилом доме погибли трое

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Три человека погибли, пятерых удалось спасти при пожаре в жилом доме в центре Москвы. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в экстренных службах столицы.

"После пожара в квартире жилого дома по адресу Стрельбищенский переулок, 13 обнаружены тела трех погибших, спасены пять человек, в том числе ребенок", — сказал собеседник агентства.

Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Обстоятельства возгорания выясняются.