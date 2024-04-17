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В Кремле подтвердили начало вывода российских миротворцев из Карабаха

В Кремле подтвердили начало вывода российских миротворцев из Карабаха Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил начало вывода российских миротворцев из Карабахского региона Азербайджана.
В регионе
17 апреля 2024 г. 13:49
В Кремле подтвердили начало вывода российских миротворцев из Карабаха

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил начало вывода российских миротворцев из Карабахского региона Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант".

"Да, это действительно так", - ответил он во время пресс-колла.

Отметим, что российские миротворцы находились в Карабахе на основании трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, подписанного 10 ноября 2020 года. Согласно договоренностям, миротворцы должны были дислоцироваться в регионе до 2025 года.

В состав контингента входили 1960 военнослужащих, оснащенных стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

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Версия на английском языке Kremlin confirms beginning of Russian peacekeepers’ withdrawal from Azerbaijan’s Karabakh
Версия на азербайджанском языке Kreml Rusiya sülhməramlılarının Qarabağdan çıxarılmasına başlanıldığını təsdiqləyib

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