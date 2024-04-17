В Кремле подтвердили начало вывода российских миротворцев из Карабаха

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил начало вывода российских миротворцев из Карабахского региона Азербайджана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил начало вывода российских миротворцев из Карабахского региона Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант".

"Да, это действительно так", - ответил он во время пресс-колла.

Отметим, что российские миротворцы находились в Карабахе на основании трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, подписанного 10 ноября 2020 года. Согласно договоренностям, миротворцы должны были дислоцироваться в регионе до 2025 года.

В состав контингента входили 1960 военнослужащих, оснащенных стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.