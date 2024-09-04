В Казахстане в выходные стартуют V Всемирные игры кочевников

8 сентября в Астане стартуют V Всемирные игры кочевников, в которых примут участие представители всех тюркских государств и сообществ. Девиз нынешних игр "Встреча в великой степи".

8 сентября в Астане стартуют V Всемирные игры кочевников, в которых примут участие представители всех тюркских государств и сообществ. Девиз нынешних игр "Встреча в великой степи".

Как сообщает Report, в течение недели до 14 сентября, в соревнованиях по национальным видам спорта кочевых народов примут участие около четырех тысяч участников из более 100 стран мира и более 100 тысяч туристов.

В среду в этноауле "Вселенная кочевников" состоялись тренировки национальных сборных команд беркутчи (охотников с хищными птицами) и конных стрелков из лука.

Всего в рамках спортивной программы V Всемирных игр кочевников в Астане запланировано проведение состязаний по 20 соревновательным и 10 показательным видам спорта. В их числе – конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из лука, национальным видам охоты с птицами, состязания на лошадях, народные игры, а также показательные выступления по этническим видам спорта.

Республиканская федерация "Кусбегилик" ("Соревнования с ловчими птицами") объявила о специальных денежных призах за победу на Всемирных играх кочевников.

Охотники с беркутами, ястребами и сокольники получат разные суммы в зависимости от завоеванного места: первое место - 1 миллион тенге (2 тысячи долларов); второе место - 500 тысяч тенге (1 тысяча долларов); третье место - 300 тысяч тенге (623,4 доллара).

В целом, как озвучила ранее дирекция V Всемирных игр кочевников, победители в индивидуальных видах спорта будут награждены денежными призами в размере: первое место - 500 тысяч тенге (1 тысяча долларов); второе место - 300 тысяч тенге (623,4 доллара), третье место - 200 тысяч тенге (415,6 долларов).