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В Иране отвергли причастность к атаке на базу США в Иордании

В Иране отвергли причастность к атаке на базу США в Иордании Иран не имеет отношения к воскресной атаке беспилотника на базу вооруженных сил США.
В регионе
29 января 2024 г. 09:38
В Иране отвергли причастность к атаке на базу США в Иордании

Иран не имеет отношения к воскресной атаке беспилотника на базу вооруженных сил США.

Как передает Report, об этом заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани.

"Заявления о причастности Ирана к атаке сделаны с конкретными политическими целями, чтобы изменить реалии в регионе", - отметил он.

Атака произошла вчера, 28 января. Центральное командование Вооруженных сил США заявляло, что беспилотник ударил по военной базе на северо-востоке Иордании. В правительстве Иордании заявили, что атаке подверглась база США на границе со стороны Сирии.

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Версия на азербайджанском языке İran ABŞ hərbi bazasına hücumda iştirakını təkzib edib
Версия на английском языке Iran says it has no links to attack on US base in Jordan

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