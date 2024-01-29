В Иране отвергли причастность к атаке на базу США в Иордании

Иран не имеет отношения к воскресной атаке беспилотника на базу вооруженных сил США.

Иран не имеет отношения к воскресной атаке беспилотника на базу вооруженных сил США.

Как передает Report, об этом заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани.

"Заявления о причастности Ирана к атаке сделаны с конкретными политическими целями, чтобы изменить реалии в регионе", - отметил он.

Атака произошла вчера, 28 января. Центральное командование Вооруженных сил США заявляло, что беспилотник ударил по военной базе на северо-востоке Иордании. В правительстве Иордании заявили, что атаке подверглась база США на границе со стороны Сирии.