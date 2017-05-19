В Иране открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Свыше 63 тысяч избирательных участков открылись в Иране в 08:00 по местному времени (07:30 по Баку) для голосования на проходящих в стране президентских выборах.

Как передает Report, в бюллетенях значатся имена четверых кандидатов.

Это баллотирующийся на второй президентский срок Хасан Роухани, бывший генпрокурор страны Эбрахим Раиси, экс-министр культуры и исламской ориентации Мостафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мостафа Хашеми Таба. Первые двое считаются явными фаворитами, при этом, согласно данным соцопросов, их шансы на победу примерно равны. Бывшие члены правительства выглядят очевидными аутсайдерами и сами признают за собой эту роль.

Изначально были зарегистрированы шесть кандидатов, однако мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф и первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири на этой неделе объявили о прекращении участия в президентской гонке.

Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если это не удастся сделать ни одному из претендентов, состоится второй тур, в котором будут соперничать два лидера по итогам первого.