В Иране будет действовать торговый атташе Армении

Обсуждается расширение торгово-экономического сотрудничества с Ираном

В Иране будет действовать торговый атташе Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на "Aysor", решение об этом было принято на заседании правительства Армении 15 апреля.

Было отмечено, что в последнее время обсуждается расширение торгово-экономического сотрудничества с Ираном.

"В результате достигнутых договоренностей с высокопоставленными официальными лицами Исламской Республики Иран осуществляется деятельность в направлении расширения торгово-экономических связей между двумя странами, а также увеличения объема двусторонней торговли. По данным комитета статистики Армении, торговый оборот между двумя странами в 2020 году составил 400,2 млн долларов США. Экспорт из Армении в Иран составил 84,8 млн долларов США, а экспорт из Ирана в Армению - 315,4 млн долларов США", - говорится в сообщении правительства Армении.