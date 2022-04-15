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В Ираке турецкие спецслужбы задержали особо опасного террориста РКК

В Ираке турецкие спецслужбы задержали особо опасного террориста РКК Силы безопасности Турции задержали и доставили в страну особо опасного члена террористической организации РКК Абдулкерима Йылмаза.
В регионе
15 апреля 2022 г. 06:50
В Ираке турецкие спецслужбы задержали особо опасного террориста РКК

Силы безопасности Турции задержали и доставили в страну особо опасного члена террористической организации РКК Абдулкерима Йылмаза.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", боевик был схвачен в результате спецоперации, проведенной Национальной разведывательной организацией Турции (MIT) на севере Ирака.

Террорист, находящийся в розыске с 2015 года, обвинялся в пособничестве деятельности PKK/KCK в районе Шемдинли юго-восточной турецкой провинции Хаккари.

После того, как его объявили в розыск, Йылмаз нелегально перебрался на территорию Ирака.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin xüsusi xidmət orqanları İraqda PKK-nın xüsusi təhlükəli terrorçusunu saxlayıb

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