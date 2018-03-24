В грузинском Квемо Картли обнаружены руины неизвестного монастыря

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Руины неизвестного до сегодняшнего дня монастырского комплекса обнаружены в грузинском регионе Квемо Картли, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Руины обнаружены в горной местности недалеко от расположенного в Тетрицкаройском муниципалитете Фитаретского монастыря.

Открытие было сделано случайно, руины заметили в лесу сотрудники одной из горнодобывающих компаний в ходе геолого-поисковых работ. Для изучения объекта на место была выслана специальная группа, в которую были включены искусствоведы, историки, архитекторы и другие специалисты.

Сведений об этом монастыре не удалось найти ни в одном из существующих исторических и научных источников. Об этом объекте также ничего не знают и местные жители, с которыми были проведены беседы.

Специалисты предполагают, что одним из строений на территории монастыря была зальная церковь VIII-IX веков.