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    В Грузии два человека стали жертвой "свиного гриппа"

    Тбилиси. 25 декабря. REPORT.AZ/ "В Грузии два человека погибли от вируса H1N1 ("свиного гриппа")".

    По сообщению местного бюро Report, об этом заявил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко.

    По его словам, один смертельный случай произошел в Аджарии, а другой – в Кутаиси: "Оба относились к группе высокого риска. К сожалению, их спасти не удалось".

    Д.Сергеенко отметил, что ситуация в связи с распространением вируса гриппа наполовину достигла уровня эпидемии: "Надеемся, что до уровня эпидемии все же не дойдет".

    Отметим, что первый летальный случай от вируса "свиного гриппа" был зафиксирован 24 декабря. Первой жертвой смертельной инфекции стала 53-летняя женщина.

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