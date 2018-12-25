В Грузии два человека стали жертвой "свиного гриппа"

Тбилиси. 25 декабря. REPORT.AZ/ "В Грузии два человека погибли от вируса H1N1 ("свиного гриппа")".

По сообщению местного бюро Report, об этом заявил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко.

По его словам, один смертельный случай произошел в Аджарии, а другой – в Кутаиси: "Оба относились к группе высокого риска. К сожалению, их спасти не удалось".

Д.Сергеенко отметил, что ситуация в связи с распространением вируса гриппа наполовину достигла уровня эпидемии: "Надеемся, что до уровня эпидемии все же не дойдет".

Отметим, что первый летальный случай от вируса "свиного гриппа" был зафиксирован 24 декабря. Первой жертвой смертельной инфекции стала 53-летняя женщина.