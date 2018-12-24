В Грузии 53-летняя женщина умерла от гриппа

Тбилиси. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Аджарской Автономной Республике Грузии 53-летняя женщина умерла от вируса гриппа.

Как сообщает грузинское бюро Report, женщина несколько дней получала лечение в Батумской республиканской больнице.

Пациентка была размещена в больнице 21 декабря. Она заразилась тяжелой формой гриппа. По предварительным данным, ей поставили диагноз "А"-типичный грипп.

По информации Центра общественного здоровья Аджарии, в автономной республике подтвержден факт вируса 3 H1N1 ("свиной грипп"). Центр призывает население обращаться к врачу при первых симптомах гриппа.

В настоящее время в Грузии на каждые 100 тыс. населения приходится 221 заражение гриппом.