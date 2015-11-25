​В Ереване убит адвокат банка

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Ереване убит 32-летний адвокат банка "Анелик" Ованес Атанян.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, информацию распространил Следственный комитет страны. По информации, в связи с этим возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
В информации отмечается, что в результате оперативно-розысных мероприятий установлено, что преступление совершил житель Еревана 54-летний Мкртич П.
Поиски подозреваемых продолжаются.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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