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    ​В Черном море пройдут учения пяти стран НАТО

    Военно-морские учения Бриз при участии боевых компонентов ВМС стран НАТО пройдут под общим командованием болгарской стороны

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Военно-морские учения "Бриз" при участии боевых компонентов ВМС стран НАТО пройдут в Черном море под общим командованием болгарской стороны

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в официальном сообщении Шестого флота ВМС США.

    В учениях также будет задействован ракетный эсминец USS Porter (DDG 78).

    "К учениям привлечены боевые компоненты США, Болгарии, Турции, Румынии, Греции и постоянной группы НАТО", - отметили в американском командовании.

    В целом маневры предусматривают подготовительный этап в порту, трехдневные упражнения в море, а также фазу оценивания по возвращении к порту.

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