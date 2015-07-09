​В Черном море пройдут учения пяти стран НАТО

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Военно-морские учения "Бриз" при участии боевых компонентов ВМС стран НАТО пройдут в Черном море под общим командованием болгарской стороны

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в официальном сообщении Шестого флота ВМС США.

В учениях также будет задействован ракетный эсминец USS Porter (DDG 78).

"К учениям привлечены боевые компоненты США, Болгарии, Турции, Румынии, Греции и постоянной группы НАТО", - отметили в американском командовании.

В целом маневры предусматривают подготовительный этап в порту, трехдневные упражнения в море, а также фазу оценивания по возвращении к порту.