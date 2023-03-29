В Чечне произошла стрельба: спецслужбы ликвидировали двух боевиков

Двух боевиков ликвидировали ответным огнем в ходе спецоперации в частном секторе чеченского Гудермеса.

Двух боевиков ликвидировали ответным огнем в ходе спецоперации в частном секторе чеченского Гудермеса.

Как передает Report, об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Боевиков блокировали и предложили сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнем оба уничтожены. Никто из сотрудников силовых органов или гражданских не пострадал", - написал он.

По его словам, местоположение преступников было установлено в ходе отработки оперативной информации. "Попрошу не распространять слухи о каких-то недобитых остатках бандгруппы, их внезапном нападении на силовиков и тому подобные фейки. Преступники выявлены и обезврежены. Гудермес живет спокойной жизнью", - добавил глава Чечни, поблагодарив сотрудников силовых структур республики за успешную спецоперацию по ликвидации преступников.

"Благодарю сотрудников правоохранительных органов Чеченской Республики за успешную спецоперацию по ликвидации преступников. Никому не позволим нарушить покой наших граждан", - отметил Кадыров.